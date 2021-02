Fineco: rating Neutral e target price invariato a 14,70 euro (analisti)

Alessandra Caparello 12 febbraio 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Rating Neutral per il titolo FinecoBank da parte degli esperti di Goldman Sachs che hanno provveduto ad un aggiornamento delle loro valutazioni per riflettere i numeri riportati nel quarto trimestre del 2020.Il target price a 12 mesi è di 14,70 euro (invariato) in seguito alle modifiche delle stime e al roll forward, anche se i principali rischi secondo gli esperti sono un contesto macroeconomico peggiore/migliore del previsto ambiente macro, flussi inferiori/superiore al previsto, soprattutto nel settore assicurativo e la potenziale cessione di azioni da parte di grandi azionisti.