Fineco: raccolta netta stabile a novembre, risparmio gestito raddoppiato dall'anno scorso

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha evidenziato a novembre una raccolta netta pari a 384 milioni, praticamente stabile rispetto a ottobre (387 milioni) e in crescita dell’87% rispetto al dato di novembre 2018. Da inizio anno la raccolta netta è stata di 5,12 miliardi. Guardando da vicino l’asset mix emerge la conversione in atto della clientela verso il risparmio gestito, evidenziata dal raddoppio a 352 milioni della componente gestita rispetto al dato di un anno fa. A sostenere la componente gestita ha contribuito anche questo mese il risultato di Fineco Asset Management, con una raccolta retail a novembre di 199 milioni che ha portato le masse a 13,4 miliardi.Il Patrimonio totale di Fineco si è attestato a 80,3 miliardi (+15% rispetto a novembre 2018 e a dicembre 2018). Le masse gestite nel Private Banking hanno raggiunto la quota record di 33 miliardi, con una crescita del 24,4% rispetto ai 26,5 miliardi di novembre 2018.Da inizio anno sono stati acquisiti 111.042 nuovi clienti, di cui 10.672 nuovi clienti nel solo mese di novembre (+10% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2019 è 1.355.239, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.