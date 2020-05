Fineco: raccolta netta sfiora quota 1 mld ad aprile

Daniela La Cava 7 maggio 2020 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Per Fineco il mese di aprile è stato archiviato con una "raccolta netta molto robusta", pari a 959 milioni di euro, caratterizzata da una grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix, si legge in una nota del gruppo guidato da Foti, "vede un deciso recupero del gestito dopo il picco di volatilità sui mercati del mese precedente: la componente gestita, pari a 664 milioni, mostra una crescita del 162% rispetto a 254 milioni di aprile 2019". La raccolta della componente amministrata registra 825 milioni, mentre quella diretta negativa per 530 milioni evidenzia ulteriormente la scelta dei clienti di tornare a investire la liquidità presente sui propri conti.Indicazioni positive anche per i ricavi del brokerage, che ad aprile ha visto i ricavi stimati in circa 22 milioni, in crescita del 107% dallo stesso periodo del 2019.