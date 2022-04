Fineco: raccolta netta marzo oltre 1,2 mld, superata soglia 2,8 mld nel I trimestre 2022

Redazione Finanza 6 aprile 2022 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Anche a marzo prosegue la tendenza positiva per la raccolta di Fineco, nonostante un contesto particolarmente complesso. Nel dettaglio, il mese di marzo è stato chiuso con una raccolta netta che ha superato i 1,2 miliardi di euro. L’asset mix conferma la robustezza della componente gestita che registra flussi positivi per 329 milioni, favoriti dalla capacità della rete di consulenza di affiancare i clienti in una pianificazione di lungo periodo. La componenteamministrata è stata pari a 422 milioni, mentre la diretta si è attestata a 456 milioni.Osservando i dati del primo trimestre, la raccolta netta di Fineco ha superato quota 2,8 miliardi, di cui 930 milioni gestiti.