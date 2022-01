Fineco: raccolta netta dicembre a 1,4 mld, forte contributo dal gestito

Daniela La Cava 10 gennaio 2022 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Il mese di dicembre ha fatto registrare il dato di raccolta netta più elevato dell’anno per Fineco, superando 1,4 miliardi di euro con un asset mix di grande qualità. La componente gestita raggiunge infatti 834 milioni (+5% rispetto a un anno fa), mentre la diretta si attesta a 635 milioni, evidenziando una contrazione di oltre il 10% rispetto a dicembre 2020. La componente amministrata è -64 milioni. Da inizio anno, la raccolta netta ha raggiunto 10,7 miliardi (+15% rispetto a 9,3 miliardi del 2020) con la componente gestita a 7,3 miliardi (+70% da 4,3 miliardi di un anno fa).I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di dicembre a circa 16 milioni rispetto a 17 milioni di un anno fa, a fronte di una volatilità di mercato inferiore rispetto a dicembre 2020. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019, quando la volatilità era paragonabile ai livelli attuali, mostra una crescita intorno al 42%, grazie all’ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 214 milioni (-8% a/a), per una media ricavi mensile che supera del 58% quella nel periodo 2017/19.