Fineco: raccolta netta di 771 milioni a febbraio, forte crescita del risparmio gestito

Valeria Panigada 5 marzo 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha evidenziato a febbraio una raccolta netta di 771 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al corrispondente mese del 2019. L’asset mix conferma il processo di conversione della clientela verso il risparmio gestito: la componente gestita, pari a 340 milioni, ha mostrato una crescita del 64% rispetto a 207 milioni di febbraio 2019. La componente amministrata ha registrato 24 milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 407 milioni. Il brokerage ha registrato a febbraio il nuovo record storico sia in termini di ordini che di volumi. I ricavi dei primi due mesi del 2020 sono saliti a circa 33 milioni, in crescita del 70%.