Fineco: raccolta netta da inizio anno a quota 2,7 miliardi di euro

simone borghi 7 giugno 2019 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Si conferma solida la raccolta netta del mese di maggio per Fineco attestandosi a 489 milioni di euro, di cui 36 milioni di risparmio gestito, 321 milioni di raccolta amministrata e 132 milioni di raccolta diretta. Il mix risulta coerente con una più complessa situazione di mercato rispetto allo scorso anno e un approccio più cauto della clientela. Il Patrimonio totale è pari a 74.544 milioni (+7% rispetto a maggio 2018 e a dicembre 2018).Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 2.709 milioni (-7% a/a) e si conferma solida e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo: la raccolta gestita ha raggiunto 972 milioni, con la clientela che mantiene un approccio cauto e predilige prodotti più conservativi, la raccolta amministrata ha raggiunto 395 milioni e la raccolta diretta 1.341 milioni.Dall’inizio del 2019 sono stati acquisiti 50.680 nuovi clienti, di cui 10.729 nuovi clienti nel solo mese di maggio (+6% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 maggio 2019 è di circa 1.313.000, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “I dati del mese di maggio mostrano una raccolta solida, ottenuta senza far ricorso a politiche commerciali di breve periodo. Il mix risulta coerente con una condizione di mercato più complessa rispetto allo scorso 2 anno, che vede i risparmiatori orientarsi verso soluzioni più conservative, quindi con un approccio più prudente. Un contesto di mercato nel quale emerge ancora una volta la capacità della nostra Rete di affiancare i clienti e di gestirne l’emotività.”