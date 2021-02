Fineco: raccolta netta a gennaio +175%, gestito più che raddoppiato. Aumentano nuovi clienti

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha evidenziato nel mese di gennaio una raccolta netta particolarmente solida, raggiungendo 891 milioni di euro con un +175% rispetto ai 323 milioni di un anno fa. La componente gestita si attesta a 470 milioni, oltre due volte rispetto ai 217 milioni di gennaio 2020. La componente amministrata si è attestata a 369 milioni, mentre la raccolta diretta è a 51 milioni.Il patrimonio totale ha superato quota 93 miliardi, con una crescita del 14% rispetto a gennaio 2020. In particolare, le masse nel Private Banking sono salite a 39,3 miliardi, con una crescita del 16%.Il primo mese dell’anno ha inoltre confermato l’accelerazione strutturale del brokerage, sostenuta dall'ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. I ricavi stimati nel mese di gennaio sono stati pari a circa 19 milioni, oltre il 30% rispetto a un anno fa. Nel mese si è registrato per la prima volta il sorpasso degli ordini eseguiti sui mercati esteri rispetto a quelli italiani. A gennaio Fineco ha registrato quasi 12mila nuovi clienti (+49% rispetto all'anno scorso). Il 25 gennaio ha fatto segnare con oltre 1.000 conti aperti il secondo miglior risultato di sempre per aperture in una singola giornata.