Fineco: raccolta nel mese di settembre pari a € 545 milioni. Gestito tocca i 268 milioni

Alessandra Caparello 6 ottobre 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Solida la raccolta netta del mese di settembre per Fineco Bank raggiungendo 545 milioni (+176% rispetto a € 197 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. Nei primi nove mesi dell’anno, si legge nella nota, la raccolta netta ha totalizzato € 6,4 miliardi, con una crescita del 46% rispetto a € 4,3 miliardi raccolti nei primi nove mesi del 2019. Fineco Asset Management in settembre ha registrato € 150 milioni di raccolta retail, mentre i Guided Products & Services con € 270 milioni di raccolta a settembre portano il totale da inizio anno a € 2,6 miliardi (+16% a/a).Il Patrimonio totale si è attestato a € 85 miliardi (+8% rispetto a settembre 2019). In particolare, le masse gestite nel Private Banking hanno fatto segnare un record storico superando € 34,4 miliardi, con una crescita dell’8% rispetto a € 31,9 miliardi di settembre 2019. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 6,4 miliardi (+46% a/a), di cui € 2,6 miliardi per la raccolta gestita (+36% a/a), € 2,8 miliardi per la raccolta amministrata e € 0,9 miliardi per la raccolta diretta. Nel mese di settembre inoltre Fineco rende noto di aver acquisito 7.905 nuovi clienti, confermando la tendenza evidenziata dopo l’annuncio dello smart repricing per un focus sulla qualità con un aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2020 è 1.362.262 (+2% a/a).“Il dato robusto relativo alla raccolta di settembre conferma il trend positivo anche per il terzo trimestre del 2020, dove emerge l’eccellente risultato della componente gestita che è raddoppiata rispetto allo stesso periodo di un anno fa evidenziando la capacità della Rete di consulenti finanziari di intercettare le necessità dei clienti” dichiara Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco. “Di particolare rilievo il contributo di Fam, in grado di proporre con tempestività nuovi prodotti particolarmente apprezzati in questa fase di mercato. Si conferma ancora una volta la crescita ormai strutturale del brokerage, grazie all’incremento della base di clientela interessata a interagire con i mercati e al costante aggiornamento della piattaforma con nuovi servizi e funzionalità”.