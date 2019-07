Fineco: public company pronta alle sfide del mercato (La Stampa)

simone borghi 1 luglio 2019 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

“Il sistema bancario italiano sta vivendo una profonda trasformazione e Fineco è una realtà che è ben posizionata per approfittare dei cambiamenti in corso”. Lo ha detto Alessandro Foti, ad di Fineco intervistato da La Stampa.L’istituito ha riscosso un grande successo nel recente roadshow sulle piazze finanziarie di New York, Londra e Parigi dove Fineco si è presentata alla comunità degli investitori esteri. “A convincere è il modello di business che unisce la nostra piattaforma digitale estremamente sofisticata con una fitta rete di consulenti di investimento. Si tratta di un modello unico che non si trova replicato né in Europa, né altrove. A interessare è anche la peculiarità della gestione interna degli aspetti di It, vale a dire quelli tecnologici” ha spiegato Foti al quotidiano.Importante per il futuro di Fineco anche la recente uscita dal capitale del gruppo Unicredit. “Con l’uscita di Unicredit siamo diventati una public company, un modello molto diffuso all’estero che è la miglior garanzia per gli stakeholder” ha sottolineato il ceo, confermando che il futuro “Sarà in continuità con quello che è stato adesso” e “di non essere interessati a crescita per linee esterne”.Per quanto riguarda la politica del dividendo, Toti ha puntualizzato che “l’azienda è sempre stata caratterizzata da un dividendo importante e generoso e credo ci siano tutte le condizioni affinché questa linea venga mantenuta”.