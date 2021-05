Fineco: per i clienti rilascio Spid gratuito

Alessandra Caparello 7 maggio 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

I clienti Fineco possono ottenere l’identità digitale SPID gratuitamente, in modo semplice e rapido direttamente dal sito della banca. Lo rende noto l’istituto guidato da Alessandro Foti secondo cui grazie alla collaborazione con Namirial, uno dei principali provider del settore, si amplia così l’offerta di servizi Fineco pensati per rendere la vita dei clienti più semplice. L’identità digitale SPID è infatti lo strumento indispensabile per poter accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione digitalmente e in modo sicuro.Per richiedere l’emissione delle credenziali SPID, si legge nella nota, sarà sufficiente accedere alla propria area riservata del sito Fineco, selezionare il nuovo servizio e inserire i dati necessari, tra cui il numero di tessera sanitaria. Le informazioni verranno inoltrate direttamente a Namirial, che invierà all’utente le credenziali della nuova identità digitale SPID in un giorno, con il vantaggio di non dover effettuare alcun riconoscimento.