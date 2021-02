Fineco: offerta vincolante per 20% per HI-MTF Sim

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di FinecoBank ha approvato l’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota di partecipazione pari al 20% di HI-MTF Sim per circa 1,25 milioni di euro. Nella nota stampa si legge che l’ingresso nella società, che gestisce il mercato di negoziazione Hi-Mtf, permetterà di cogliere importanti opportunità di business anche in un’ottica di valorizzazione della propria offerta e di ottimizzazione della catena di valore.Al completamento dell’operazione, subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e al perfezionamento degli iter deliberativi dei Soci attuali, Fineco avrà all’interno del capitale di HI-MTF una presenza paritaria rispetto agli altri soci, in un contesto che vede una forte evoluzione dei mercati finanziari nazionali."Abbiamo scelto di entrare in HIMTF perché riteniamo di poter contribuire, insieme ai soci attuali, a sviluppare un modello flessibile e moderno, anche con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti strumenti sempre più efficienti e trasparenti in linea con il modello di business di Fineco", ha commentato Paolo Di Grazia, vicedirettore generale di Fineco.