Daniela La Cava 30 giugno 2020 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Fineco incassa la promozione di Standard Ethics. Quest'ultima ha alzato il rating dell'istituto finanziario dal precedente “EE” a “EE+”. Standard Ethics spiega la sua decisione spiegando che "dal maggio 2019, con l'uscita dal perimetro del gruppo Unicredit, la banca ha rapidamente potenziato lo sviluppo della propria strategia di sostenibilità di lungo periodo. Sono stati conseguentemente rafforzati i temi Esg (Environmental, Social and Governance) sia dal lato del governo societario, sia per quanto riguarda i presidi dei rischi e compliance, sia dal lato della rendicontazione. In quest'ultimo caso adottando un sistema di rendicontazione extra-finanziaria standard secondo le buone pratiche di settore. Il processo è il frutto delle professionalità interne, rafforzatesi anche grazie alle esperienze maturate nel corso degli anni in uno dei maggiori gruppi bancari europei".Appaiono, proseguono gli esperti, ben trattati anche altri temi significativi, come le innovazioni tecnologiche, la fiscalità, la formazione (anche in materia di corretta concorrenza), la qualità dell'ambiente lavorativo, la cura dei propri portatori di interesse. Le indicazioni internazionali in materia di Sostenibilità sono alla base delle strategie ESG. Secondo l'analisi di Standard Ethics, la composizione quali-quantitativa degli organi apicali appare ottimale: essi mantengono un elevato grado di indipendenza, pluralismo professionale ed hanno raggiunto la parità di genere.