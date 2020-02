Fineco: da marzo zero commissioni su titoli, Etf e certificati

simone borghi 20 febbraio 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Fineco è la prima banca in Italia ad azzerare le commissioni sul risparmio amministrato all’interno dei servizi di consulenza Plus e Advice. Da marzo, si legge in una nota, i clienti che scelgono la consulenza evoluta non pagheranno più le commissioni di negoziazione su azioni, obbligazioni, Etf e certificati. La piattaforma integrata di Fineco offre l’accesso diretto a migliaia di strumenti sui principali mercati mondiali con funzionalità evolute in multicanalità che la rendono la più utilizzata in Italia.“Con questa importante iniziativa abbiamo scelto di coniugare l’eccellenza dell’offerta brokerage a quella dei servizi di consulenza. Una scelta dettata dall’impegno nel valorizzare la consulenza, cogliendo al contempo le opportunità di una piattaforma integrata, evoluta, la più utilizzata in Italia. Il tutto a zero commissioni di negoziazione” ha dichiarato Paolo Di Grazia, vice direttore generale di Fineco.