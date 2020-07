Fineco: analisti si aspettano un secondo trimestre molto solido

simone borghi 17 luglio 2020 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Fineco pubblicherà i risultati del secondo trimestre il prossimo 31 luglio. Gli analisti di Equita si aspettano una trimestrale molto solida, supportata dal buon trend di raccolta (+2,6 miliardi nel secondo trimestre 2020) e da un brokerage molto robusto (68 milioni nel secondo trimestre o +114% su base annua, 128 milioni nel primo semestre o +107%).Equita ha alzato il target price a 13,6 euro per azione (+21% rispetto al precedente) per aumento stime e riduzione tasso risk. Il rating rimane Buy per Equita: “la crescita del brokerage sta diventando più strutturale grazie all’allargamento dell’offerta; un numero sempre maggiore di clienti utilizza la piattaforma con finalità di investimento, anche perché l’outlook più incerto (causa Covid19) sta creando una maggior propensione dei clienti ad occuparsi del risparmio accelerando i tassi di crescita del gruppo”.