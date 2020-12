Fineco: a novembre raccolta netta cresce al +59% su base annua

Alessandra Caparello 4 dicembre 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre la raccolta netta di Fineco Bank si dimostra solida e robusta, arrivando a toccare i 611 milioni di euro, +59% rispetto a € 384 milioni di un anno fa. La componente amministrata si è attestata a € -450 milioni, mentre la raccolta diretta è € 311 milioni.Il Patrimonio totale si è attestato a € 89,5 miliardi (+11% rispetto a novembre 2019). In particolare, le masse nel Private Banking hanno fatto segnare un nuovo record storico a € 37,6 miliardi, con una crescita del 14% rispetto a € 33,0 miliardi di novembre 2019.Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 7,7 miliardi (+50% a/a), di cui € 3,5 miliardi per la raccolta gestita (+26% a/a), € 2,4 miliardi per la raccolta amministrata e € 1,8 miliardi per la raccolta diretta.Nel mese di novembre sono stati acquisiti 8.524 nuovi clienti, confermando la tendenza evidenziata dopo l’annuncio dello smart repricing per un focus sulla qualità con un aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2020 è 1.364.984.Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara che “L’eccellente risultato di raccolta realizzato nel mese di novembre conferma il forte impegno dei nostri di consulenti nell’offrire alla clientela soluzioni di risparmio gestito, capaci di trasformare in investimenti la liquidità altrimenti lasciata inattiva sui conti. Una tendenza costante durante tutto l’anno e supportata da Fineco Asset Management, che anche questo mese ha fornito un contributo importante grazie alla realizzazione di soluzioni in grado di interpretare fasi di mercato particolarmente complesse. Si conferma infine la crescita della base clienti del brokerage, che si avvia a concludere l’anno con ricavi regolarmente superiori rispetto agli stessi mesi di un anno fa”.