Fineco: Standard Ethics conferma il rating EE+ per il secondo anno consecutivo

simone borghi 23 giugno 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia indipendente Standard Ethics ha confermato il rating di Fineco per il secondo anno consecutivo allivello “EE+”, posizionando così la Banca tra i soli due istituti di credito che hanno ottenuto il giudizio disostenibilità più solido attualmente assegnato.Nelle motivazioni che hanno portato alla decisione, Standard Ethics cita la flessibilità di Fineco e la capacitàdi adeguarsi rapidamente alle sfide del mercato: caratteristiche che hanno consentito una rapida attuazionedi strategie ESG in linea con le indicazioni di Onu, Ocse e Unione Europea. L’agenzia sottolinea inoltre irisultati ottenuti da Fineco nell’ambito della governance della sostenibilità, a partire dalla best practicerappresentata dal Consiglio di amministrazione della società in termini di indipendenza, pluralismoprofessionale e parità di genere.