Fineco: Blackrock sale e supera la soglia del 10% del capitale ma non punta al controllo

Alessandra Caparello 17 luglio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Ha superato la soglia di rilevanza del 10% del capitale ma BlackRock non intende acquisire il controllo di Fineco. Stando alle comunicazioni Consob, il fondo americano non esclude ulteriori acquisti di azioni della società guidata da Alessandro Foti in relazione alle condizioni del mercato. Come sottolineano gli analisti di Equita SIM, Blackrock ha dichiarato di avere, al 9 luglio scorso, una quota del 10.2% di FinecoBank con acquisti finanziati dagli asset del fondo e da conti in gestione. L’asset manager USA ha inoltre detto di volere continuare a esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle assemblee e in questo ambito non esclude di poter esercitare la propria influenza sulle nomine digovernance. A Piazza Affari il titolo Fineco al momento perde terreno e segna una flessione del 2,30 per cento.