Fineco: 2021 da incorniciare, utili netti a 349 milioni e stime analisti in crescita

Giulio Visigalli 10 febbraio 2022 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

È stato un 2021 da record per Fineco. I conti presentati ieri hanno evidenziato un nuovo record di utili e di ricavi. L’utile netto del 2021 è stato di 349,2 milioni di euro, mentre i ricavi del gruppo si sono attestati a quota 804,5 milioni di euro, entrambi con una crescita di oltre il 7% rispetto all’esercizio precedente. Continua quindi la crescita di Fineco Bank che mostra un’accelerazione in tutte le sue aree di business, con un forte aumento del 18,8% anche delle commissioni nette. Secondo gli analisti di Equita la banca è ottimamente posizionata per sfruttare alcuni trend strutturali come la digitalizzazione e l’aumento della richiesta di consulenza. Equita vede una crescita della volatilità nel 2022 ed quindi ipotizzabile un brokerage in crescita per quest’anno.Sulla base di queste premesse gli analisti della Sim milanese hanno confermato il Buy sul titolo con un target price a 18,5 euro ad azione.Intanto in Borsa il titolo si muove in rialzo del +1,13% a quota 16,09 euro ad azione.