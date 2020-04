FinecoBank ritira proposta di dividendo di 0,32 euro, se ne ridiscuterà dopo ottobre

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Anche FinecoBank, così come la maggior parte degli istituti di credito, ha deciso di accogliere le raccomandazioni della Banca centrale europea e di ritirare la proposta di distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2019, alla luce dell'attuale contesto di emergenza per il coronavirus. Il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri, ha deciso che il dividendo da 0,32 euro per azioni, per complessivi 195 milioni, non verrà distribuito, ma verrà assegnato a riserve. La decisione verrà discussa dall’assemblea ordinaria convocata per il prossimo 28 aprile. FinecoBank ha aggiunto che convocherà un’altra assemblea dopo il 1° ottobre per ripresentare la suddetta proposta di distribuzione, nello stesso ammontare. Sempre che, precisa la banca, non intervengano ulteriori provvedimenti e/o raccomandazioni da parte delle competenti istituzioni che vietino o di fatto inibiscano il pagamento.