FinecoBank: raccolta netta gennaio a 323 mln

Daniela La Cava 7 febbraio 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank ha annunciato di avere registrato a gennaio una raccolta netta di 323 milioni di euro, "ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo", segnala la società. L’asset mix evidenzia come stia proseguendo il processo di conversione della clientela verso il risparmio gestito: la componente gestita, pari a 217 milioni, mostra una crescita del 57% rispetto a 139 milioni di gennaio 2019. La componente amministrata è pari a 161 milioni, mentre la raccolta diretta registra -55 milioni. In decisa accelerazione la raccolta in “Guided products & services”, che con 269 milioni si attesta a 3,2 volte quanto fatto segnare un anno fa (82,8 milioni).