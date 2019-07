FinecoBank: raccolta netta di giugno a 626 milioni

Daniela La Cava 4 luglio 2019 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Finecobank ha annunciato di avere chiuso il mese di giugno con una raccolta netta di 626 milioni di euro, confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. La raccolta in risparmio gestito si è attestata a 446 milioni (+43% su base annua), pari al 71% dei flussi totali nel mese. Lo rende noto la banca FinTech in un comunicato. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 3.334 milioni (-7% su base annua): la raccolta gestita ha raggiunto €1.419 milioni, la raccolta amministrata ha raggiunto 140 milioni e la raccolta diretta 1.775 milioni.La raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto 1.602 milioni, con una crescita annua del 13% e la raccolta netta dei nuovi servizi di consulenza evoluta Plus e Core Multiramo Target è stata di 2.227 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 69% rispetto al 64% di giugno 2018 e al 67% di dicembre 2018."Siamo particolarmente soddisfatti del solido dato di raccolta di giugno, che mostra un'elevata qualità del mix di nuovi flussi e un'ulteriore accelerazione verso le soluzioni di consulenza evoluta - dichiara Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco -. Il primo semestre conferma l'attrattività di un modello sostenibile e robusto che punta sulla crescita organica e sulla fidelizzazione. I clienti continuano a premiare la trasparenza dell’approccio Fineco e la completezza dei servizi finanziari offerti, rafforzando la sostenibilità nel lungo periodo".