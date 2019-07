FinecoBank positiva in Borsa, concluso collocamento emissione AT1

Daniela La Cava 12 luglio 2019 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank apre la seduta in territorio positivo a Piazza Affari, con il titolo che segna un rialzo dello 0,63 per cento. Ieri la banca ha portato a termine il collocamento della sua prima emissione sul mercato di strumenti Additional Tier 1 destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro e una cedola per i primi 5 anni pari al 5,875% rispetto a una guidance iniziale del 6,5 per cento. Lo ha comunicato la banca guidata da Alessandro Foti sottolineando che il restringimento rispetto alla guidance iniziale è uno dei più rilevanti mai avvenuti per questa tipologia di strumenti, grazie a una domanda complessiva pari a 9 volte l’offerta. L’emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 2,7 miliardi, permettendo alla Banca di sfruttare le favorevoli condizioni di mercato.Gli investitori che hanno aderito al collocamento sono investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (circa 69% del totale) e banche/private banks (15%). L’emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Regno Unito/Irlanda (35%), Italia (15%), Francia (13%), Svizzera (12%) e US Offshore (9%).L’operazione, si legge ancora nella nota, è utile al fine di consentire sin da subito alla Banca di essere compliant con il requisito di leverage ratio che sarà applicabile dal 28 giugno 2021, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 876/2019 (CRR II). Inoltre, l’emissione permette il mantenimento di un buffer rispetto al requisito minimo richiesto dal CRR II.