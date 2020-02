FinecoBank finisce sul fondo del Ftse Mib: giù del 4,6% dopo conti 2019

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Seduta dai due volti per FinecoBank a Piazza Affari. Dopo la diffusione dei conti 2019 in crescita e il dividendo in linea con le attese, il titolo ha azzerato i guadagni è finito in asta di volatilità e ora cede il 5% a 11,08 euro. Fineco ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 657,8 milioni di euro (+4,7% a/a) trainati dall’area investing (+9,8% a/a) con management fees in crescita del 11,7% grazie al contributo di Fineco Asset Management, alla maggiore incidenza dei Guided Products and Services e al continuo miglioramento della produttività della rete. L'utile netto è salito del 19,5% a 288,4 milioni, incluso beneficio fiscale derivante dal Patent Box stimato in circa 22 milioni.La società ha fatto sapere che verrà proposto un dividendo di 32 centesimi in aumento del 5,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno passato. Secondo alcuni operatori, il mercato sembrerebbe concentrarsi proprio sul dividendo che non ha superato ma 'solo' centrato le attese del consensus a quota 32 centesimi.