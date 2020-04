FinecoBank: emergenza Covid-19 accelererà il processo di digitalizzazione (analisti)

Alessandra Caparello 29 aprile 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Laraccolta ad aprile di Finecobank sarà importante e confermerà il trend evidenziato a marzo ma a differenza di questo mese, dove la raccolta è stata incentrata verso liquidità/risparmio amministrato, ci sarà un importante ritorno al risparmio gestito. Così il CEO di Fineco a margine dell`assemblea sottolineando che per la raccolta non è stato fatto ricorso a campagne promozionali aggressive. Inoltre, soprattutto in questo momento di emergenza, il trend positivo è dovuto all`attrattività dell`approccio digitale di qualità offerto da FinecoBank. Il trend del brokerage (26% del fatturato atteso 2020E) sta andando bene anche ad aprile, con i risultati del primo trimestre del 2020 che daranno maggior visibilità al mercato sui progressi che stanno facendo in UK, anticipando che stanno registrando un`accelerazione nell`acquisire clienti di ottima qualità. Fineco ha escluso operazioni di M&A, puntando su crescita organica e ha sospeso il dividendo ma la banca ritiene di essere nelle condizioni di procedere alla distribuzione e per questo convocherà l`assemblea dopo il 1° ottobre. Le indicazioni, sottolinea Equita Sim, sono molto positive e sostengono la visione positiva degli analisti sul titolo. “Riteniamo che l`emergenza Covid19 possa portare ad un accelerazione del processo di digitalizzazione, dove Finecobank è ottimamente posizionata” conclude Equita.