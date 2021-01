FinecoBank aderisce ai Principles for Responsible Banking dell'ONU

simone borghi 27 gennaio 2021 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha ufficialmente aderito ai Principles for Responsible Banking (PRB) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero l’insieme di misure sviluppato dalla collaborazione innovativa tra le banche mondiali aderenti e la UN Environment Finance Initiative con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità del settore bancario. Attualmente sono circa 200 le banche che in tutto il mondo hanno aderito ai PRB1.I PRB stabiliscono i ruoli e le responsabilità del settore bancario nel disegnare un futuro sostenibile e nell’allinearsi agli obiettivi degli UN Sustainable Development Goals e all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015. Inoltre stimolano le banche a favorire la sostenibilità in tutte le proprie aree di business e a identificare le azioni in grado di ottenere l’impatto maggiore. In questo modo le banche firmatarie hanno anche l’opportunità di beneficiare delle nuove opportunità che nascono con lo sviluppo di un’economia sostenibile.