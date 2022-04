Fincantieri, termina l'era Bono: Cdp presenta lista, Graziano verso presidenza e Folgiero a.d.

Redazione Finanza 20 aprile 2022 - 16:38

Nuovi vertici in arrivo per Fincantieri. Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha approvato, in vista del rinnovo del board del gruppo di Trieste, all’ordine del giorno dell’assemblea del prossimo 16 maggio, la lista di candidati con Claudio Graziano verso la presidenza e Pierroberto Folgiero a.d (attuale ceo di Maire Tecnimont prende il posto di Giuseppe Bono che dal 2002 ad oggi è stato al timone di Fincantieri). La lista sarà presentata da Cdp Industria, azionista di Fincantieri con una partecipazione pari al 71,32% del capitale sociale.Nella nota si precisa inoltre che verranno presentate le seguenti proposte di delibera: nominare Claudio Graziano presidente del cda; determinare il numero degli amministratori da nominare in dieci; gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; confermare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori (incluso il presidente) in 50mila euro, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.