Fincantieri: studia fornitura di 2 navi militari all'Egitto. Cdp garante export

Allo studio di Fincantieri la fornitura di due navi militari all'Egitto. L'operazione, soggetta a un lungo iter autorizzativo, è pressoché definita per la parte finanziaria, come apprende Il Sole 24 Ore Radiocor, con un finanziamento export banca. Il dossier è stato esaminato martedì dal consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di una garanzia fino a 500 milioni con il coinvolgimento della controllata Sace, specializzata nelle assicurazioni internazionali. Nell'operazione, riporta ancora l'agenzia, sono coinvolte anche Intesa SanPaolo, BNP Paribas e Santander. Fincantieri, interpellata, non ha commentato.