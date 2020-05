Fincantieri strappa +3% in Borsa: sotto la lente i conti e i colloqui con ThyssenKrupp

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

L'italiana Fincantieri e la tedesca ThyssenKrupp hanno iniziato i colloqui per il programma dei sottomarini della Marina Italiana. E' quanto si apprende dalle principali agenzie stampa, che riportano quanto dichiarato dal direttore generale Alberto Maestrini nel corso della conference call con gli analisti. Il tutto all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre di Fincantieri, che vedono i ricavi a 1.307 milioni di euro, in flessione del solo 4,5% rispetto al primo trimestre 2019 e l'Ebitda calare a 72 milioni contro i 92 milioni al 31 marzo 2019, "scontando la riduzione dei volumi di produzione dei siti italiani del gruppo". Intanto a Piazza Affari il titolo Fincantieri corre, mostrando un rialzo di circa il 3 per cento.