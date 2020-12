Fincantieri sprofonda a Piazza Affari con rumor ricapitalizzazione da 1,5 mld

Titta Ferraro 17 dicembre 2020 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Giovedì da dimenticare per Fincantieri. Il titolo del gruppo della cantieristica cede il 6,6% a 0,549 euro. A pesare come un macigno è l'indiscrezione di Bloomberg circa un possibile aumento di capital fino a 1,5 miliardi di euro tra le opzioni per rafforzare la struttura finanziaria impattata dall'emergenza covid-19. Ancora nulla di deciso, ma l'annuncio potrebbe arrivare a inizio 2021. La ricapitalizzazione da 1,5 mld risulta molto ingente considerando che la capitalizzazione attuale di Fincantieri è nell'ordine del miliardo. Equita ritiene credibile tale opzione considerando come l'impatto del covid-19 nel 2020 dovrebbe far schizzare il debito netto da 736 mln a 1,4 mld (o da 1,6 a 2,4 mld includendo i construction loans). La sim milanese ritiene però la size di 1,5 mld di AdC eccessiva e indica, ipotizzando di voler ripristinare la struttura finanziaria pre-covid-19, un aumento di entità compresa tra 0,6 e 1 mld.