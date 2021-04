Fincantieri si aggiudica nuovo ordine per la divisione Offshore & Specialized

Alessandra Caparello 7 aprile 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Nuovo contratto per Fincantieri. La divisione Offshore & Specialized Vessels (7% del fatturato del gruppo) si è aggiudicata un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di 3 Service Operation Vessel (SOV) per la società scozzese North Star Renewables. Le tre navi (una da 85 metri con capacità di ospitare 78 persone e due da 78 metri con capacità di 60 persone) saranno utilizzate nel parco eolico di Dogger Bank, a circa 130 chilometri a largo della costa orientale dell’Inghilterra, nel Mare del Nord.Le navi saranno costruite nel cantiere di Vard Vung Tau in Vietnam con consegna prevista nel 2023.Non è specificato il valore del contratto che tuttavia gli analisti di Equita ritengono possa essere di medie dimensioni per la divisione Offshore & Specialized Vessels.