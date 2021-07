Fincantieri sarà partner di MSC per la costruzione a Miami di un nuovo terminal crociere

Valeria Panigada 9 luglio 2021 - 08:18

Fincantieri e la Divisione Cruise del Gruppo MSC e Fincantieri hanno annunciato la firma di un contratto per la costruzione di un nuovo megaterminal crociere presso il porto di Miami, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi. Il nuovo terminal comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro, e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36.000 viaggiatori ogni giorno. Il nuovo terminal "servirà come piattaforma per supportare e sostenere l’espansione della nostra Divisione Crociere in tutta la regione e nei Caraibi per gli anni a venire", ha precisato Fincantieri. Il progetto sarà completato entro dicembre 2023.