Fincantieri riceve il contratto per costruire 4 navi per l’Arabia Saudita

30 dicembre 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

La US Navy ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte Fincantieri Marinette Marine (FMM), un ordine plurimiliardario per la costruzione di quattro unità Multi-Mission Surface Combatants (MMSC) destinate al regno dell’Arabia Saudita, nell’ambito del programma Foreign Military Sales del Paese. Il contratto ha un valore di circa 1,3 miliardi di dollari per Fincantieri Marinette Marine. Seduta effervescente quella di oggi per il titolo Fincantieri che sale di oltre il 3% a 0,93 euro.Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Alcuni ordini, come questo, oltre ad avere una notevole rilevanza economica, si connotano anche per importanti aspetti industriali. Un tale risultato, infatti, corona uno straordinario lavoro che ci ha portato a consolidare una reputazione di assoluta eccellenza anche nel mercato statunitense, notoriamente molto complesso, ed è un attestato delle capacità strategiche, tecnologiche e gestionali che Fincantieri è in grado di esprimere sempre al più alto livello e in qualsiasi contesto”.