Fincantieri: protocollo d'intesa con Navantia per collaborazione sulla Difesa Europa (analisti)

3 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri e Navantia sottoscriveranno oggi un Memorandum of Understanding finalizzato a valutare future collaborazioni in campo navale e marittimo. In particolare, le due società valuteranno le opportunità legate alla Marina italiana e a quella spagnola, tra cui i progetti congiunti e la partecipazione allo sviluppo dei prossimi cacciatorpediniere e di altre piattaforme navali che faranno parte della futura Forza di Difesa Europea.Equita ricorda che Navantia già collabora con Fincantieri sul programma delle European Patrol Corvette. “Sebbene non vediamo impatti quantitativi rilevanti nel breve, riteniamo che la notizia sia positiva per Fincantieri: l’accordo permette di rafforzare il legame industriale tra le due società ed è coerente con la strategia di Fincantieri sul navale che vede una sempre maggiore collaborazione tra i principali gruppi europei al fine di rendere maggiormente competitiva l’offerta nel settore e di cogliere nuove opportunità commerciali internazionali”. A Piazza Affari il titolo Fincantieri segna al momento una flessione dello 0,29% a 0,69 euro.