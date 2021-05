Fincantieri: primo trimestre in linea con le attese a livello operativo ma con debito netto più alto (analisti)

Alessandra Caparello 14 maggio 2021 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Sale dell’1,38% a 0,70 euro a Piazza Affari il titolo Fincantieri. I risultati del primo trimestre del 2021, secondo Equita, sono in linea con le attese a livello operativo. In particolare secondo gli analisit della Sim, Fincantieri ha riportato risultati trimestrali coerenti con le loro stime a livello di EBITDA ma con un mix leggermente diverso a livello di singole divisioni caratterizzato da un maggior contributo della divisione shipbuilding e un minor contributo della divisione ES&S. Come da attese, la divisione offshore si conferma a sostanziale break-even nel trimestre.Debito netto più alto delle attese e in marcato aumento rispetto alla fine del 2020 per effetto del calendario delle consegne delle navi concentrato tra il terzo e quarto trimestre. Guidance 2021 confermata.