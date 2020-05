Fincantieri: possibile accordo con Thyssenkrup consoliderebbe l'industria militare navale europea (analisti)

Alessandra Caparello 14 maggio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Thyssenkrupp starebbe valutando diverse opzioni strategiche per la propria divisione militare tra cui una Joint Venture al 50/50 con Fincantieri in cui le due società farebbero confluire le rispettive divisioni militari (per FCT la divisione Naval ha generato 1.5bn di fatturato nel 2019). Lo riporta Reuters secondo cui tra le altre opzioni sul tavolo ci sarebbe il consolidamento dell`industria militare navale tedesca con Thyssenkrupp che avrebbe avviato negoziazioni con i gruppi tedeschi Luerssen e German Naval Yards per formare un campione nazionale.Già in passato Fincantieri aveva detto di poter essere interessata alla divisione militare di Thyssenkrupp con cui collabora da anni nel settore dei sottomarini. Un eventuale accordo andrebbe verso il consolidamento dell`industria militare navale europea che è da sempre un obiettivo del CEO di Fincantieri, come riporta Equita. Tuttavia, l`eventuale accordo dovrebbe ottenere il via libera dei rispettivi Governi, con la Germania che potrebbe preferire una soluzione nazionale, e dovrebbe andare ad integrarsi con la partnership che il gruppo guidato da Giuseppe Bono sta sviluppando con Naval Group. Il titolo Fincantieri stamani a Piazza Affari viaggia in rialzo segnando al omento un +0,36% a 0,70 euro.