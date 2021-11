Fincantieri: per il 2021 Equita si attende Ebitda adjusted a 472 milioni di euro

Alessandra Caparello 15 novembre 2021 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Equita aggiorna le stime su Fincantieri scontando una dinamica più favorevole sui margini della divisione shipbuilding solo in parte compensati da un minor contributo della divisione ES&S. Complessivamente gli analisti della Sim alzano l’EBITDA 21-23E del 2% mentre la revisione a livello di EPS adj. è in media del 7%. Per il 2021, concludono gli esperti, ci aspettiamo un EBITDA adj. di 472 milioni con margini del 7,3% coerente con l’indicazione di guidance. In Borsa attualmente il titolo segna una flessione dell’1,56% a 0,69 euro.