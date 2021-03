Fincantieri: nel business plan strategia di crescita post-covid (analisti)

Alessandra Caparello 15 marzo 2021 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Sale a Piazza Affari il titolo Fincantieri che al momento segna +0,21% a 0,72 euro. Affari&Finanza riporta oggi un’intervista al CEO Giuseppe Bono con messaggi in continuità con quanto indicato nella conference call dei risultati FY20.Il CEO Bono ha ribadito che la società non ha bisogno di un aumento di capitale per la gestione dell`attività corrente ma ha aperto alla possibilità di valutarlo per operazioni straordinarie.Sul fronte dell`M&A, Fincantieri guarda ad opportunità nel settore della propulsione dei nuovi combustibili, dell’elettronica e della cyber security, sottolinea Bono mentre sul fronte dell’impatto ambientale, la società è al lavoro per lo sviluppo di motori alimentati da diversi combustibili, tra cui in futuro anche l`idrogeno, per abbattere le emissioni delle navi da crociera. Ribaditi i segnali positivi dagli armatori con il livello di prenotazioni che sta tornando sui livelli pre-Covid 19. Le indicazioni fornite dal CEO Bono sono complessivamente positive sottolinea Equita che si aspetta che il gruppo definisca la sua strategia di crescita post-covid 19 e di diversificazione del business con la presentazione di un nuovo business plan nel corso del 2021.