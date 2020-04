Fincantieri: maggior liquidità agli operatori crocieristici da accordo per moratoria sui finanziamenti

Alessandra Caparello 15 aprile 2020 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Positiva per Fincantieri la notizia del raggiungimento dell’accordo per la moratoria sui finanziamenti che la moratoria sui finanziamenti tramite export credit (la maggior parte dei contratti nel settore Cruise prevede questo tipo di copertura) sulle nuove navi da crociera. Ieri i governi di Francia, Finlandia, Germania, Italia e Norvegia hanno concordato la possibilità di una moratoria sui finanziamenti ottenuti tramite export credit per gli operatori del settore crocieristico. In particolare, la moratoria consenta la sospensione per un anno del rimborso dei finanziamenti e relativi oneri finanziari sulle nuove navi da crociera prese in consegna nel corso dell`anno. La decisione è stata presa per supportare finanziariamente gli operatori crocieristici particolarmente colpiti da Covid-19 e ridurre il potenziale impatto negativo sui cantieri navali europei. L’accordo è ottimo per Fincantieri visto che garantisce maggiore liquidità agli operatori crocieristici riducendo il rischio di cancellazione degli ordini.Equita assegna rating Hold al titolo Fincantieri che a Piazza Affari cala dello 0,6%.