Fincantieri in rosso a Piazza Affari: possibile stop al deal Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique

Alessandra Caparello 2 dicembre 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Cede terreno a Piazza Affari il titolo Fincantieri che al momento segna una flessione del 4,04% a 0,62 euro. Il quotidiano Repubblica è torna sul possibile stop al deal Fincantieri-Chantiers de l`Atlantique riportando i dubbi sia della Commissione Europea che della commissione affari economici del Senato francese. Dopo aver espresso preoccupazioni sul deal, la Commissione europea ha sospeso l’indagine sul deal sia per l`emergenza Covid-19 ma anche per le difficoltà di valutare l`impatto del deal sulla concorrenza nel mercato unico in questo contesto. Dall`altra la commissione affari economici del Senato francese ha espresso preoccupazione sul deal paventando il rischio per l`occupazione dei cantieri francesi e il rischio di trasferimento di know-how alla Cina alla luce dalla JV tra Fincantieri e Cina State Shipbuilding Corporation.“L`esito dell`operazione rimane ancora incerto, scrive Equita, così come le tempistiche sulla decisione definitiva ma riteniamo che i dubbi del Senato francese siano mitigati dalla presenza del Governo francese nell`azionariato di Chantiers de l`Atlantique (50% di cui 1% dato in prestito a FCT) e che sia ragionevole che la Commissione europea possa almeno in parte rivedere le indicazioni date sul deal in considerazione del difficile momento del settore crocieristico per effetto del Covid-19”.