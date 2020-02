Fincantieri, firmato accordo di collaborazione con Marakeb Technologies

Valeria Panigada 24 febbraio 2020 - 16:22

Fincantieri ha firmato con Marakeb Technologies, provider di soluzioni di automazione leader di settore, un Memorandum of Understanding per esplorare opportunità di collaborazione nel campo dell’automazione a livello globale. Attraverso l’accordo le due società intendono avviare una valutazione incrociata delle attuali soluzioni di automazione adottate da Fincantieri e di quelle brevettate di Marakeb Technologies, per esplorare la possibilità di sviluppo congiunto di applicazioni sui diversi tipi di nave del portafoglio prodotti di Fincantieri.