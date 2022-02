Valeria Panigada 24 febbraio 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri costruirà 6 navi robotizzate per Ocean Infinity, la cui flotta di navi a controllo remoto “Armada” si espanderà a 23 navi, diventando di gran lunga la più grande al mondo. Le navi, lunghe 85 metri, saranno costruite presso il cantiere Vard Vung Tau in Vietnam. Le unità saranno azionate da terra e potranno utilizzare l’ammoniaca verde come combustibile.