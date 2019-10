Fincantieri: controllata Vard consegna 'Hanseatic Inspiration'

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 08:30

La controllata di Fincantieri Vard Holdings Limited ha consegnato 'Hanseatic Inspiration', la seconda unità di una nuova serie di navi da crociera di lusso di piccole dimensioni per la compagnia tedesca Hapag-Lloyd Cruises. Lo si apprende in una nota diffusa stamattina da Fincantieri.'Hanseatic inspiration', lunga 139 metri, con una stazza di quasi 16.000 tonnellate, segue la gemella 'Hanseatic nature', consegnata da Vard in Norvegia nell'aprile 2019, mentre una terza unità, 'Hanseatic spirit', sarà completata nel 2021. Ogni nave è specificatamente studiata per accedere anche a regioni remote, che vanno dall'Artico e dall'Antartico all'Amazzonia.