Fincantieri avanza in Borsa, pienamente operativa jv con Naval

Daniela La Cava 14 gennaio 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per Fincantieri a Piazza Affari, dove il titolo sale di quasi il 2% a 0,913 euro. Il gruppo di Trieste ha fatto sapere che Naviris, la joint venture tra Fincantieri e Naval, è pienamente operativa. "Si è tenuto il primo consiglio di amministrazione di Naviris - si legge nella nota di Fincantieri -. Questa partnership consolida il desiderio condiviso delle due società di costruire un futuro di eccellenza per l'industria navalmeccanica e per le Marine". Le due società hanno stabilito che Naviris sia una joint venture 50/50. Con sede principale a Genova e una controllata situata a Ollioules, il team di Naviris si concentrerà su progetti bilaterali e di export.