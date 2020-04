Fincantieri alza il velo sui conti: ricavi sotto le stime. Titolo accelera a Piazza Affari

Alessandra Caparello 2 aprile 2020 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in accelerazione a Piazza Affari il titolo di Fincantieri che al momento segna un +1,32% a 0,54 euro.Il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha segnato ricavi a 4,3 miliardi di euro, EBITDA a 489 milioni, EBITDA margin all’ 1,3% e utile di esercizio per euro 151 milioni, al netto della svalutazione della partecipazione in Vard per euro 50 milioni e degli oneri straordinari per amianto di euro 40 milioni. I ricavi dell'intero anno non hanno raggiunto la stima più bassa prevista dagli analisti. Le entrate dell'anno fiscale sono state pari a 5,8 miliardi di euro, contro una stima di 5,91 miliardi di euro (da 5,85 miliardi di euro a 6,04 miliardi di euro) (Consensus di Bloomberg).