Fincantieri acquista quota di controllo di Support Logistic Services

Valeria Panigada 2 luglio 2020 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri, attraverso la propria controllata Insis, ha acquisito una quota di maggioranza di Support Logistic Services (SLS), società con sede a Guidonia Montecelio (Roma), specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi di comunicazione satellitare, sistemi radar e di comunicazione radio, per applicazioni in ambito militare e civile. L’operazione, spiega il gruppo di Trieste, si inquadra nell’ambito del potenziamento delle sue attività nei settori ad alto contenuto tecnologico ed è coerente con il disegno di sviluppo della Divisione Electronics, Systems & Software, recentemente costituita.Support Logistic Services ha registrato nel 2019 ricavi pari a circa 9 milioni di euro, che si prevedono in crescita per l’anno in corso, impiega complessivamente 35 persone, di cui circa il 50% sono ingegneri, sistemisti, progettisti e tecnici specializzati.Il closing dell'operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati specificati, è soggetto al mancato esercizio della golden power da parte del Governo italiano e all’ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti.