Fincantieri - Chantiers de l'Atlantique: stop al deal occasione persa di consolidamento del mercato UE (analisti)

Alessandra Caparello 28 gennaio 2021 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

L’accordo per l’acquisto di Chantiers de l’Atlantique si concluderà il 31 gennaio e non verrà esteso. A confermarlo il governo italiano e quello francese la cui decisione è stata ufficialmente presa per effetto delle incertezze legate agli effetti del covid-19 sul mercato crocieristico e di conseguenza su quello della cantieristica navale. Ci aspettavamo questa decisione dice Equita secondo cui “lo scenario di stop dell’operazione era quello più probabile anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e per questo le nostre stime e la valutazione di FCT non includevano il deal Chantiers de l`Atlantique. Riteniamo tuttavia che lo stop al deal rimanga un`occasione persa di consolidamento del mercato della cantieristica navale europea” concludono gli esperti della Sim.