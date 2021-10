Fincantieri: Vard si aggiudica nuovi ordini da 140 mln per il settore eolico offshore

Valeria Panigada 4 ottobre 2021 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Vard, del gruppo Fincantieri, ha firmato con la norvegese Norwind Offshore i contratti per la progettazione e la costruzione di due navi (Commissioning Service Operations Vessel), con opzioni per altre due, e per la vendita e la conversione di una Platform Supply Vessel, che diventerà un Service Operation Vessel. I contratti per le tre navi hanno un valore complessivo indicativo di 140 milioni di euro.I Commissioning Service Operations Vessel sono realizzati su misura per attività di supporto e manutenzione in tutto il mondo presso i parchi eolici offshore. La prima nave sarà allestita e consegnata in Norvegia nel secondo trimestre del 2023, mentre per la seconda nave la consegna è prevista nel terzo trimestre del 2024. La terza unità, un Platform Supply Vessel, è stata in funzione in Asia e Australia e ora raggiungerà Brattvaag, in Norvegia, per un’estesa operazione di conversione e allestimento. La nave sarà consegnata nel secondo trimestre del 2022 come Service Operation Vessel.