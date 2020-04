Fincantieri: Vard entra nel settore delle rinnovabili, firmato accordo in Asia

Valeria Panigada 17 aprile 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Vard, la controllata norvegese di Fincantieri, ha firmato un contratto per il design e la realizzazione di un Service Operation Vessel per Ta San Shang Marine, una joint venture tra Mitsui Osk Lines e Ta Tong Marine. L’unità, la prima del suo genere in Asia, sarà costruita per essere dedicata specificamente all’attività di manutenzione dei campi eolici marini di Greater Changhua, gestiti dalla compagnia elettrica danese Ørsted, leader mondiale nel settore eolico offshore e delle energie rinnovabili. Lo scopo primario dell’unità sarà infatti quello di trasferire personale tecnico, fungendo anche da base mobile, oltre alla componentistica di ricambio, all’interno del parco eolico. Sarà costruita interamente nel cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nella prima metà del 2022. L’ordine, che segue quello già annunciato lo scorso 1 aprile per una unità per il settore dell’itticoltura, rientra nella strategia di diversificazione di Vard e ne segna l’ingresso nel settore delle energie rinnovabili.