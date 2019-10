Fincantieri: Ue apre indagine sulla proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique

Alessandra Caparello 30 ottobre 2019 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

I fari della Commissione europea puntati su Fincantieri. L’Antitrust Ue ha avviato un’indagine per valutare la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri alla luce del regolamento Ue sulle concentrazioni. “La Commissione nutre il timore che, in un mercato già concentrato e con limitazioni di capacità, l'operazione proposta possa eliminare l'importante forza concorrenziale rappresentata da Chantiers de l'Atlantique” si legge in una nota.Nel dettaglio l’Ue ha individuato “ostacoli all'ingresso nel mercato della costruzione di navi da crociera, dovuti alla natura altamente complessa di questo settore, in cui sono richieste, in particolare, infrastrutture specifiche, consolidate competenze ingegneristiche e progettuali, così come notevoli capacità di gestione per coordinare le centinaia di fornitori e subappaltatori che intervengono in tutto il processo di costruzione”. La decisione dell’Antitrust dovrà essere adottate entro 90 giorni.